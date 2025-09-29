Jet Set

Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi

Aralık 2023'ten beri birlikte olan şarkıcı ve oyunucu Selena Gomez ile Benny Blanco, nikâh masasına oturdu. Gomez, mutlu gününden fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaştı

Giriş: 29 Eylül 2025 Pazartesi
Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik prodüktörü olan Benny Blanco evlendi. 33 yaşındaki Selena Gomez ile 37 yaşındaki Benny Blanco, dün akşam Santa Barbara'da düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi. Selena Gomez, büyük günün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına sadece düğün günü tarihini yazmakla yetindi. Fotoğraflara, Selena Gomez hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Benny Blanco ise Selena Gomez'in gönderisine, "Gerçek hayattaki eşim" diye yorum yaptı. Selena Gomez, gelinlik tercihini minimalist bir tasarımdan yana kullandı ve şıklığıyla beğeni topladı. Selena Gomez ile Benny Blanco'nun düğünü, 170 davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Düğüne katılanlar arasında, oyunculuk da yapan Selena Gomez'in 'Only Murders in the Building'deki rol arkadaşları Steve Martin, Martin Short ve Paul Rudd da vardı. Aralık 2023'ten bu yana aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ile Benny Blanco, Aralık 2024'te nişanlanmıştı.

Selena Gomez Benny Blanco nikâh masası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç, Contemporary İstanbul'da...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Contemporary İstanbul'daki sergileri ziyaret ederek eserleri inceledi.
Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken, Emra-Oğuz Çarmıklı'da birlikte form tuttu.
Güncel Efekt yorumlarına esprili yanıt

Instagram paylaşımlarına uyguladığı photoshop efektleriyle gündeme gelen Neslihan Sabancı, gelen yorumlara esprili bir cevap verdi.
Caddeler Çocuklarla caddeye çıktılar...

Kazım-Irmak Köseoğlu çifti oğullarıyla, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ise oğluyla Bebek Parkı'ndaydı...
Jet Set Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi

Aralık 2023'ten beri birlikte olan şarkıcı ve oyunucu Selena Gomez ile Benny Blanco, nikâh masasına oturdu. Gomez, mutlu gününden fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaştı
Güncel Minik Cem'e ailece kutlama

Sosyal hayatıyla ön planda olan Aslışah Alkoçlar Demirağ oğlu Cem'in doğum günü için Dubai'de kutlama hazırladı.
Güncel Sabancı, evinde davet verdi

Contemporary İstanbul'un 20. yılını coşkuyla kutlayan sanat tutkunu iş insanı Suzan Sabancı, evinde davet verdi.

Güncel Sanat romantizmi...

Contemporary İstanbul'u erkek arkadaşı Eren Morova'yla ziyaret eden ünlü iç mimar Alara Koçibey, sanat eserlerini incelerken sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Magazin Hattı Türkiye'de ilk açılış

İspanyol moda markası Türkiye’deki ilk mağazasının açılışını özel bir etkinlikle kutladı.

Magazin Hattı İstanbul Turizm Fuarı gerçekleşti

Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerinin büyük buluşması: İstanbul Turizm Fuarı, Fişekhane’de gerçekleşti.
Güncel Koç'tan veda mektubu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Sadettin Saran'ın kazanmasının ardından Ali Koç, kongre üyelerine veda mektubu gönderdi.
Davetler Sanat İstanbul'da...

Contemporary İstanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanat tutkunu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.