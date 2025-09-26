İstanbul Turizm Fuarı gerçekleşti

Magazin Hattı

Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerinin büyük buluşması: İstanbul Turizm Fuarı, Fişekhane’de gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerinin büyük buluşması: İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2025), 25 Eylül akşamı Fişekhane’de gerçekleşen görkemli gala gecesiyle sektöre damga vurdu. Tarihi atmosferi ve benzersiz mimarisiyle Fişekhane’de düzenlenen gece, iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin yanı sıra fuarda yer alan markaların temsilcileri ile 50 ülkeden gelen tur operatörü ve seyahat acentalarının katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin özel destekçisi, Özak Global bünyesinde yer alan Ela Excellence Resort Belek oldu. Markanın katkılarıyla zenginleşen davette konuklar, müzik performansları, seçkin ikramlar ve etkileyici sahne şovlarıyla turizmin ışıltılı dünyasında keyifli bir akşam yaşadı. Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gala gecesi, İstanbul Turizm Fuarı’nın sektör için yarattığı uluslararası buluşma platformunu bir kez daha gözler önüne serdi.

