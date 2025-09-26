Koç'tan veda mektubu

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığı Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, Samandıra'ya giderek takıma veda etti. Koç daha sonra paylaştığı mesajla da kongre üyelerine veda etti. Koç, mektubunda 'Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir. Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.' dedi. Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine ise eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı. Görev devir tesliminde Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Ali Koç, şunları söyledi: "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere." Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim etti. Fotoğraf çekiminin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlar eşliğinde ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.