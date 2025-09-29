Aralık 2023'ten beri birlikte olan şarkıcı ve oyunucu Selena Gomez ile Benny Blanco, nikâh masasına oturdu. Gomez, mutlu gününden fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaştı
Giriş: 29 Eylül 2025 Pazartesi
SELANA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELANA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELANA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELANA GOMEZ-BENNY BLANCO
SELANA GOMEZ
SELANA GOMEZ
Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi
Aralık 2023'ten beri birlikte olan şarkıcı ve oyunucu Selena Gomez ile Benny Blanco, nikâh masasına oturdu. Gomez, mutlu gününden fotoğraflarını, hayranlarıyla paylaştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.