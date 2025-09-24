Jet Set

Angelina Jolie, ABD'deki ifade özgürlüğü tartışmalarına dâhil olarak; "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu

Giriş: 24 Eylül 2025 Çarşamba
Angelina Jolie, ABD'de ifade özgürlüğüne yönelik tartışmalar arasında; "Ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu. Dün İspanya'daki San Sebastián Film Festivali'nde, başrolde yer aldığı 'Couture' filminin galasına katılan Oscar ödüllü oyuncu; "Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran veya sınırlayan herhangi bir şeyin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi. Bir gazetecinin; "Bir sanatçı ve bir ABD'li olarak nelerden korkuyorsunuz?" sorusuna Angelina Jolie; "Bu çok zor bir soru. Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum. Her zaman uluslararası yaşadım, ailem uluslararası, arkadaşlarım uluslararası, hayatım uluslararasıdır. Benim dünya görüşüm eşit, birleşik ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran veya sınırlayan herhangi bir şeyin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. Angelina Jolie ayrıca; "Bunlar o kadar ciddi zamanlar ki, hiçbir şeyi gelişigüzel söylememeye dikkat etmeliyiz. Bunlar birlikte yaşadığımız çok, çok ağır zamanlar" diye ekledi. Angelina Jolie'nin ABD'de düşünce özgürlüğünün tehlikeye girmesiyle ilgili sözleri, Jimmy Kimmel'in sunduğu 'Jimmy Kimmel Live!' adlı programın Disney ve ABC kanalı tarafından süresiz olarak askıya alınmasının ardından geldi. Kimmel, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün ölümüne dair yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirilmişti. Kimmel; "MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak değilmiş gibi göstermeye çalışıyor" ifadesini kullanmıştı. Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo gibi birçok Disney yıldızı ve tanınmış isim, Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması kararını eleştirerek karşı çıktı. Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo, Kimmel'in programını kalıcı olarak iptal ederse Disney hisselerinin çok daha fazla düşeceğini söyleyerek, "Disney, ABD'yi batıran taraf olmak istemiyor" yorumunu yaptı. Ruffalo, mevcut hükümetin tutumunu faşist rejimlere benzeterek, özgürlükleri savunmak için topluca hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Damon Lindelof ve Tatiana Maslany ise Jimmy Kimmel'in yeniden programa başlamaması durumunda Disney'i boykot edeceklerini açıkladı.

Angelina Jolie ABD ifade özgürlüğü

