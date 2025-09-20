Hanımların şıklık yarışı...

Bir süredir eşi ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ziyaretinde olan eşi Melania Trump'ın stili dikkat çekti. Melania Trump, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın Windsor sarayında sunduğu gala ziyafetine katılmak için Carolina Herrera tasarımı ile ayçiçeği renkli krepten uzun bir elbise seçti. Prenses Kate Middleton ile stilleri kıyaslanan renkli tarzı dikkat çekti. Davette saray kurallarına uygun giyinen Prenses Kate'in elbisesi sevilirken Melania Trump'ın elbisesi modacılar tarafından eleştiri topladı. Bu Başkan Trump ve eşi Melania'nın İngiltere'ye yaptığı ikinci eyalet ziyareti.