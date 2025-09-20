Jet Set

Hanımların şıklık yarışı...

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ziyaretinde olan eşi Melania Trump'ın, Prenses Kate Middleton ile şıklık yarışları dikkat çekti.

Giriş: 20 Eylül 2025 Cumartesi
Prenses Kate Middleton Melania Trump

