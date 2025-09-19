Hanımların şıklık yarışı...

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ziyaretinde olan eşi Melania Trump'ın, Prenses Kate Middleton ile şıklık yarışları dikkat çekti.

Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma

PRENSES KATE MIDDLETON

MELANIA TRUMP

