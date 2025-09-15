Jet Set

Jenner, jet ski'de şov yaptı

Ünlü top model Kendall Jenner, göl üzerinde jet skiye binerek hünerlerini sergiledi.

Giriş: 15 Eylül 2025 Pazartesi
Jenner, jet ski'de şov yaptı

Kendall Jenner, Washington'daki bir göl gezisinde jet skiye binerek şov yaptı. Kahverengi bikinisiyle maceraperest tarafını sergileyen Jenner, tatilin tadını çıkardı. 29 yaşındaki süper model, geçtiğimiz günlerde, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatını, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde kameralarla tanışan Kendall Jenner; "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım. Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullanmıştı. Yeni röportajında; "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuşmuştu.


Kendall Jenner jet skiye adrenali macera su sporları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancılar'ın tazminat krizi!

29 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti, 5 milyarlık tazminat davası yüzünden karşı karşıya geldi.
Güncel Spor tutkunları Boğaz'a indi...

Spor tutkunu ünlü isimlerden Ronit Gülcan, İpek Özilhan ve Begüm Ayaydın hafta sonu Boğaz'da form tuttular.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Güncel Suna'nın Kızları 4 Yaşında

İş insanı İpek Kıraç tarafından 2021 yılında kurulan Suna'nın Kızları dördüncü yaşını kutluyor.

Caddeler Arkadaşıyla caddelerde...

İş insanı Serdar Bilgili, Bebek'te kız arkadaşıyla Ht Kulüp objektifine takıldı.
Jet Set Jenner, jet ski'de şov yaptı

Ünlü top model Kendall Jenner, göl üzerinde jet skiye binerek hünerlerini sergiledi.
Güncel Eczacıbaşılar Artvin'de...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eşi Oya Eczacıbaşı ve oğulları Emre Eczacıbaşı ile Artvin'i gezdi.
Davetler Çocuklara sanatla destek oldular...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen “Art for Stars” etkinliğinde buluştu.
Güncel Arsel'e 97'inci yaş kutlaması...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 97'inci yaşını ailesi ve dostlarıyla bir arada kutladı.
Güncel Eski eşler konserde...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve eski eşi Haluk Dinçer dün gerçekleşen 100. yıl konserinde bir araya geldiler.
Güncel Evinde misafir ağırladı

Derin Mermerci, evinde yakın aile dostları Celal-Şebnem ve Ceylan Çapa'yı misafir etti.
Jet Set Kendall Jenner artık mütevazı yaşayacak

Ünlü model Kendall Jenner, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatı, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıkladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.