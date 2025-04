Anne-kız galada...

Jennifer Lopez, kızı -Emme ile eğlenceli bir gece geçirdi. 55 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, 17 yaşındaki kızı Emme ile birlikte Broadway'de George Clooney'in Broadway galasına katıldı. Anne-kız, New York'taki Winter Garden Theatre'da 'Good Night And Good Luck' adlı oyunun açılış performansını izledi. Emme, Lopez'in ikiz çocuklarından biri. Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den olan diğer ikiz çocuğunun adı, Max. Lopez, 2004'te evlendiği şarkıcı Anthony'den 2014'te boşandı. Lopez, oyunda sadece başrol oynamakla kalmayıp aynı zamanda oyunun yazarlarından biri olan arkadaşı George Clooney'i desteklemek için galadaydı. George Clooney, oyun için boyattığı kumral saçları ve smokiniyle bambaşka biri gibi görünüyordu. Clooney, New York Times'a verdiği röportajda, saçlarını boyamak için heyecan duymadığını, eşi Amal'ın da bu konuda istekli olmadığını itiraf etmişti. Ünlü oyuncu, "Eşim bundan nefret edecek. Çünkü yaşlı bir adamı saçını boyaması kadar daha yaşlı gösteren başka bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.