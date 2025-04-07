Anne-kız galada...

Jennifer Lopez, kızı Emme ile George Clooney'in Broadway gösterisi açılışına katıldı.

Giriş: 07 Nisan 2025 Pazartesi

JENNIFER LOPEZ, EMME

JENNIFER LOPEZ, EMME

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Anne-kız galada...

Jennifer Lopez, kızı Emme ile George Clooney'in Broadway gösterisi açılışına katıldı.

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