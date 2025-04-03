Jet Set

Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına aldı. ABD'li oyuncunun bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Giriş: 03 Nisan 2025 Perşembe
Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019'da dünyaevine giren oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez bebek sevinci yaşadı. İlk çocuğunu Şubat 2022'de dünyaya getiren Oscar'lı oyuncu, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Üç yaşındaki oğluna, ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak Cy adını veren Jennifer Lawrence'ın yeni doğan bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı. Lawrence cephesinden bebeğin tam doğum tarihiyle ilgili de bilgi paylaşılmadı. 'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, büyüyen karnıyla birkaç kez görüntülenmişti.

Jennifer Lawrence bebek oscar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Sonsuz yaz hisleri'

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de denize girdiği anları 'Sonsuz yaz hisleri' notuyla paylaştı.
Jet Set Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına aldı. ABD'li oyuncunun bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.
Güncel Eczacıbaşı'ndan insan portreleri...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Fas'da çektiği portre ve manzara fotoğraflarını paylaştı.
Güncel Sabancı, sakuraları görmeye gitti

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.
Jet Set Anne ve babası gibi oyuncu oldu

Oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas, yakında gösterime girecek gerilim türündeki bir filmde rol aldı.
Güncel Londra'da VIP buluşma...

Zeynep Köseoğlu ile Etel Baler, bayram tatilinde Londra'da buluşarak sadece üyelikle girilebilen 5 Hertford Street Club'a giderek hasret giderdi
Güncel Miami'de bayram sevinci...

Nejdet-Emel Ayaydın, dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilip Miami'ye gitti
Güncel Mutlu'dan sağlıklı olma formülü...

Bakış açınızı değiştirdiğinizde baktığınız şeyler de değişir mottosuyla yola çıkan Melisa Mutlu, yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı
Caddeler Etiler'de gece gezmesi...

Bayramı İstanbul'da geçiren Ayşegül-Muharrem Toplusoy çifti önceki gece Etiler'de dolaşırken objektiflere yansıdılar.
Güncel Londra, Japonya, Yeni Zelenda yolcuları...

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü isimleri, tatil rotalarını yurt dışı olarak belirledi
Güncel Bayram tatilcileri...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, bayram tatilini farklı lokasyonlarda geçiriyor
Güncel Bayramda İstanbul'un tadını çıkaracaklar...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin bazıları bu bayramda İstanbul'da vakit geçirecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.