Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019'da dünyaevine giren oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez bebek sevinci yaşadı. İlk çocuğunu Şubat 2022'de dünyaya getiren Oscar'lı oyuncu, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Üç yaşındaki oğluna, ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak Cy adını veren Jennifer Lawrence'ın yeni doğan bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı. Lawrence cephesinden bebeğin tam doğum tarihiyle ilgili de bilgi paylaşılmadı. 'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, büyüyen karnıyla birkaç kez görüntülenmişti.