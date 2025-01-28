Selena Gomez, gözyaşlarına boğuldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ağladığı bir video ile gündeme geldi. Selana Gomez’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksikalı göçmenlere yönelik uygulamaya koyacağı sert tedbirler hakkında duyduğu üzüntüyü gösterdi. Donald Trump, ABD - Meksika sınırındaki düzensiz göçmen akışını sona erdirmek amacıyla yeni kararlar aldığını açıklamıştı. Bu kararlar arasında 'CBP One' adlı uygulamanın kaldırılmas, sınır güvenliğini artırmak için 1500 asker gönderilmesi ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması yer alıyordu. Selena Gomez, bu gelişmelerin ardından gözyaşları içinde şunları söyledi; "Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ne yapacağımı bilmiyorum, her şeyi deneyeceğime söz veriyorum"