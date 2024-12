'Terminatör' Arnold 'Noel Baba' oldu!

Arnold Schwarzenegger, neredeyse 30 yıl sonra ilk Noel filmini çekiyor. Sette çekilen fotoğraflarında 77 yaşındaki Avusturyalı oyuncuyu görenler, Noel Baba'ya benzeyen görünümüyle tanımakta güçlük çekti. Arnold Schwarzenegger, başrolde yer aldığı 'The Man With The Bag' filminin New York'taki setinde ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu, bembeyaz saç ve sakallarıyla, yılbaşı temalı kazağı giymiş haliyle görüntülendi. Üzerindeki kırmızı paltosuyla tam bir Noel Baba görünümü kazanan Arnold Schwarzenegger, 'Terminatör' gibi aksiyon filmleriyle tanınsa da daha önce 1996 yapımı Noel filmi 'Babam Söz Verdi'de (Jingle All the Way) rol almıştı. Eski California valisi olan ünlü oyuncunun yeni filmi, Noel Baba'nın sihirli çantası çalındığında, onu geri almak için eski bir hırsız olan Vance'i bulmak üzere yaramazlar listesine yönelmesini konu alıyor.