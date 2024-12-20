Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçen, Teminatör karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger Noel Baba'ya benzetildi.
Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
ARNOLD SCHWARZENEGGER
'Terminatör' Arnold 'Noel Baba' oldu!
Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçen, Teminatör karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger Noel Baba'ya benzetildi.
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