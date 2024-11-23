Jet Set

Gaga ve Mars'tan düet rekoru!

Şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars'ın Grammy'ye aday gösterilen 'Die With a Smile' adlı düeti, Spotif'da rekor kırdı.

Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Gaga ve Mars'tan düet rekoru!

Dünyaca ünlü iki şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars, 'Die With a Smile' adlı şarkıya yaptıkları düetle bir rekora imza attı. Müzik listelerinde zirveye yerleşen ve iki dalda Grammy ödülüne aday gösterilen şarkı, Spotify'da rekor kırdı. 'Die With a Smile' adlı şarkı, Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan en hızlı şarkı oldu. İkili, 'Die With a Smile' şarkısını ilk kez yazın Mars'ın Los Angeles konseri esnasında canlı olarak seslendirmişti. Lady Gaga, şarkıyla ilgili; "Bruno ve ben birbirimize karşı çok fazla saygı duyuyoruz ve işbirliği hakkında konuşuyorduk. Malibu'daki kendi albümümü bitiriyordum ve uzun bir günün ardından bir gece, üzerinde çalıştığı bir şeyi dinlemek için stüdyosuna gelmemi istedi. Oraya vardığımda gece yarısıydı ve yapmaya başladığı şeyi duyduğumda çok etkilendim. Bütün gece ayakta kaldık ve şarkıyı yazmayı ve kaydetmeyi bitirdik. Bruno'nun yeteneği anlatılamaz. Müzisyenliği ve vizyonu bir üst seviyede. Onun gibi kimse yok" ifadesini kullanmıştı. "Gaga ile çalışmak bir onur" diyen Mars ise "O bir ikon ve bu şarkıyı büyülü kılıyor. Herkesin bu şarkıyı duyması için çok heyecanlıyım" demişti.


Die With a Smile Lady Gaga Bruno Mars

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