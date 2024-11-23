Gaga ve Mars'tan düet rekoru!

Şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars'ın Grammy'ye aday gösterilen 'Die With a Smile' adlı düeti, Spotify tarihine geçti

Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi

LADY GAGA

BRUNO MARS

LADY GAGA, BRUNO MARS

LADY GAGA, BRUNO MARS

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

Gaga ve Mars'tan düet rekoru!

Şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars'ın Grammy'ye aday gösterilen 'Die With a Smile' adlı düeti, Spotify tarihine geçti

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