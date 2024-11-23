Şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars'ın Grammy'ye aday gösterilen 'Die With a Smile' adlı düeti, Spotify tarihine geçti
Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi
LADY GAGA
BRUNO MARS
LADY GAGA, BRUNO MARS
LADY GAGA, BRUNO MARS
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
LADY GAGA
Gaga ve Mars'tan düet rekoru!
Şarkıcı Lady Gaga ile Bruno Mars'ın Grammy'ye aday gösterilen 'Die With a Smile' adlı düeti, Spotify tarihine geçti
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