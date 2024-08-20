Jet Set

Babasının soyadını resmen sildi!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh, 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadını 'Jolie' olarak mahkeme kararıyla resmen değiştirdi

Giriş: 20 Ağustos 2024 Salı
Babasının soyadını resmen sildi!

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, artık sadece annesinin soyadını taşıyor. Mayıs ayında 18 yaşına bastığı doğum gününde mahkemeye başvuran Shiloh, nüfusundan babasının soyadını resmen sildirdi. Böylece Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan adı Shiloh Nouvel Jolie olarak değişti. Dans etmeyi çok seven ve bu alanda bir kariyer çizmeye başlayan Shiloh'nın mahkemede kendisini temsil edecek avukatın parasını kendisinin ödediği öğrenildi. Aileye yakın kaynaklar, Shiloh'nın soyadı değişikliği kararında annesinin rolü olmadığını öne sürdü. California eyalet yasalarına göre, bir kişi isim değişikliği başvurusu yaptığında, bu başvuru gazetede ilan ediliyor. Dolayısıyla Shiloh'nın isim değişikliği de Los Angeles Times gazetesinde yayımlanmıştı. O dönemde ABD basınında, Shiloh'nın değişikliği duyurmak için özel olarak çaba harcadığını ve reklam verdiğini söyleyen haberler yer almıştı. Shiloh'nın avukatı, değişiklikle ilgili yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak için Entertainment Weekly dergisine konuşmuş ve "Shiloh Jolie herhangi bir isim değişikliğini duyuran 'reklam' yayınlamadı. Shiloh'nın avukatı olarak yasal bir bildirim yayınlamam gerekiyordu, çünkü California yasalarına göre, adını değiştirmek isteyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yasal bildirim, gerektiği gibi Los Angeles Times'ta yayımlandı" demişti. 2016'da ayrılan ve 2019'da resmen boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu var. Çocuklarıyla arasına mesafe girdiği öğrenilen Brad Pitt'e karşı soyadı hamlesini ilk gerçekleştiren Shiloh değildi. Bu yılın başlarında, küçük kızları Vivienne, annesi Angelina Jolie ile birlikte prodüksiyonunda yer aldığı 'The Outsiders' adlı oyunun afişinde adını 'Vivienne Jolie' olarak yazdırmıştı.

Angelina Jolie Brad Pitt Jolie

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