Robbie Williams, Bodrum'da...

Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'TakeThat'den ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan, ülkemizde de çok sevilen Robbie Williams, bu yazın en çok konuşulan konseri için TemaCC organizasyonuyla Lujo Hotel Bodrum'da sahne aldı. '32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim' diyerek Let Me Entertain You ile konserine başlayan Robbie Williams 1.5 saatlik konser boyunca şarkı aralarında bol bol izleyici ile sohbet etti. 'Bu benim Türkiye'deki ilk konserim' diyen Williams, henüz 16 yaşındayken, 90'lı yıllarda müziğe başladığı Take That grubu günlerinden videolar izletti ve yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Sırasıyla Strong, Come Undone, Oasis cover’ı Don’t Look Back in Anger, Feel, Kids, Rock DJ'yi seslendiren Robbie Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu paylaştı. “Gençken iki kuralım vardı” diyen Williams bunların asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamak olduğunu söyledi. Şimdi eşi Ayda ve dört çocuğuyla hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu ekleyen Williams “ Love my life” şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve dört yaşındaki oğulları Ayaz’a ithaf etti. Ara sonrası konserine; No Regrets, She’s the One ile devam eden sanatçı, veda şarkısı 'Angels'ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adadı. 'Farkettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum.' diyerek şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie, şarkıyı canlı olarak Ayda'ya dinletti.

Eren GÜREL