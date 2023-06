Jennifer Lopez filmi grev kurbanı oldu

Adınız Jennifer Lopez de olsa grevin kurbanı olabilirsiniz. Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Jennifer Lopez'in yeni filminin çekimleri grev nedeniyle durduruldu. Amerikan Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs’tan beri grevde. 'Stranger Things', 'Cobra Kai', 'Abbott Elementary', 'The Handmaid’s Tale', 'Yellowjackets', 'Hacks', 'Unstable', 'Blade', 'The Last of Us' gibi pek çok yapım grev nedeniyle askıya alındı. Ben Affleck ile 16 Temmuz 2022'de evlenen Jennifer Lopez de Hollywood'daki senaristlerin grevinden etkilendi. Jennifer Lopez'in yeni filmi 'Unstoppable' de askıya alındı. ABD basını filmin halen devam eden yazar grevi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Grevciler protesto için Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde olduğundan dolayı oradaki çekimlerin durdurulmak zorunda kaldığı öğrenildi. Jennifer Lopez'in Jharrel Jerome ile birlikte başrolleri paylaştığı filmde, ABD'nin Arizona eyaletinde bir ulusal şampiyonayı kazanan tek ayaklı ABD'li güreşçi Anthony Robles'in hikâyesi konu ediniliyor. Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin oyuncu kadrosuyla birlikte 'Kim Kimdir?' oyununa katılmıştı. Oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular sorulmuştu. Ekiptekiler, "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda Jennifer Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etmişti. Jennifer Lopez, katıldığı programda, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katılmış fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırlamıştı.