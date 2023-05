Cannes'da Kırmızı Halı şıklığı

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 21 filmin Altın Palmiye için yarışacağı ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan film festivalinde son olarak 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' filminin gösterimi yapıldı. Gösterime İngiliz aktris Phoebe Waller-Bridge, ABD'li yönetmen James Mangold, ABD'li aktör Harrison Ford, ABD'li aktris Shaunette Renee Wilson, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ve İngiliz yapımcı Simon Emanuel gibi isimler katıldı. Harrison Ford'a filmin gösteriminden sonra 'Onursal Altın Palmiye Ödülü' takdim edildi. Ford, duygularını, "Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Bu onurdan derinden etkilendim" şeklinde dile getirdi. Gösterim öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi de ilgi gördü. Brezilyalı model Adriana Lima, festivale yapımcı ve yönetmen sevgilisi Andre Lemmers ile katıldı. 3 çocuk annesi model, doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girmişti. 41 yaşındaki model kırmızı halıda fit gözüküyordu. Ünlü model Karlie Kloss ise Dior imzalı tek omuzlu elbisesiyle öne çıktı.