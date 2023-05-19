Cannes'da Kırmızı Halı şıklığı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kırmızı halı şıklarıyla ilgi çekti.

Giriş: 19 Mayıs 2023 Cuma

ADRIANA LIMA

ADRIANA LIMA

ADRIANA LIMA

KARLIE KLOSS

CALISTA FLOCHART

AISHWARYA RAI BACHCHAN

GABRIELLE CAUNESIL POZZOLI

SVEVA ALVITI

CALISTA FLOCHART, HARRISON FORD

Cannes'da Kırmızı Halı şıklığı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kırmızı halı şıklarıyla ilgi çekti.

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