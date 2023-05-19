Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kırmızı halı şıklarıyla ilgi çekti.
Giriş: 19 Mayıs 2023 Cuma
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
KARLIE KLOSS
CALISTA FLOCHART
AISHWARYA RAI BACHCHAN
GABRIELLE CAUNESIL POZZOLI
SVEVA ALVITI
CALISTA FLOCHART, HARRISON FORD
Cannes'da Kırmızı Halı şıklığı
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kırmızı halı şıklarıyla ilgi çekti.
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