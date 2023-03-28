Angelina Jolie ile David Mayer de Rothschild yemekte!

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile 2016 yılında ayrılan oyuncu Angelina Jolie, Malibu'da milyarder varis David Mayer de Rothschild birliktelikte yemek yedi. Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra kimselerle görüşmeyen Angelina Jolie, 2021'de, Los Angeles'ta şarkıcı The Weeknd ile akşam yemeği yerken görülmüş, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' söylentisine yol açan bu buluşmanın devamı ise gelmemişti. Angelina Jolie, 2023'ün ilk günlerinde ise 'Aftersun' filmiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Paul Mescal’le kahve içerken görülmüştü. Ancak ikilinin iş için bir araya geldiği anlaşılmış ve bu flört söylentisi de sonradan tekrar gündeme gelmemişti. Yıllardır hayatına kimseyi almayan Angelina Jolie, bir kez daha bir erkekle görüntülenmesinin ardından tüm gözler oyuncunun üzerine çevrildi. Jolie, Malibu'da bir öğle yemeği randevusunda üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi. Yemek sonrası paparazzilere yakalanan ikili, basının ilgi odağı oldu. David Mayer de Rothschild, dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup, ailenin en küçük çocuğu ve milyarlık bir servetin de varisi. Rothschild’lar İngiltere’nin en köklü ailelerinden ve bankerlikten gelen dudak uçuklatıcı bir servete sahipler. 44 yaşındaki David Mayer de Rothschild da aile servetinin başında duran Sir Evelyn de Rothschild’ın üçüncü ve en küçük çocuğu. Angelina Jolie’yle David Mayer de Rothschild’ı bir araya getiren ise iş insanının aslında ailesinin işleri ya da servetiyle pek de alakalı olmayan bir hayat sürmesi ve kendini çevreciliğe ve tıpkı Jolie gibi hayır işlerine vermesi olabilir. Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.