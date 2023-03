Madonna'nın 5 kuralı!

Kariyerinin 40'ıncı yılını kutlamak için 'The Celebration Tour' adındaki dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Madonna, çocuklarının uymasını istediği 5 kuralı açıkladı. 6 çocuğu bulunan Madonna, 5 ev kuralını kara tahtada listelediği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. 64 yaşındaki Madonna'nın sıraladığı kurallar ise şöyle; gülümse, mutlu ol, başkalarını dinle, kibar konuş ve elindekilerle yetin. Ünlü yıldız, ilk evliliğini Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn ile 1985-1989 yılları arasında gerçekleştirmişti. Madonna, daha sonra 'Sherlock', 'Snatch' ve 'The Man from U.N.C.LE' gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000'de nikâh masasına oturmuştu. Rocco ve David adında iki çocukları bulunan çift, 2008'de boşanmıştı. Madonna'nın birlikteliklerinden; Lourdes Leon, Stella Ciccone, Mercy James ve Estere Ciccone adında dört çocuğu daha bulunuyor.