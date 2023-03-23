Madonna'nın 5 kuralı!

Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Stella Ciccone, Mercy James ve Estere Ciccone adında 6 çocuğu bulunan Madonna, çocuklarının uymasını istediği 5 kuralı sıraladı.

Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe

MADONNA VE AİLESİ

MADONNA VE AİLESİ

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

Madonna'nın 5 kuralı!

Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Stella Ciccone, Mercy James ve Estere Ciccone adında 6 çocuğu bulunan Madonna, çocuklarının uymasını istediği 5 kuralı sıraladı.

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Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Stella Ciccone, Mercy James ve Estere Ciccone adında 6 çocuğu bulunan Madonna, çocuklarının uymasını istediği 5 kuralı sıraladı.
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