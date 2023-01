Gomez ve Taggart'dan sürpriz aşk!

Bir dönem, şarkıcı Justin Bieber ile aşk yaşayan Selena Gomez'in yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ileri sürüldü. Selana Gomez'in gönlünü The Chainsmokers adlı müzik grubunun üyelerinden Drew Taggart'a kaptırdığı konuşuluyor. US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söyledi. Kaynak, Selena Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtti. Aynı kişi, "Sadece üyelerin girebildiği özel mekânlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" dedi. İkilinin, yavaş yavaş birbirlerini tanıdığı ve randevularında sinemaya gitmek, bowling oynamak gibi etkinlikler yaptıkları ifade edildi. Öte yandan Selena Gomez, Justin Bieber ile 7 yıl süren birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.