Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Gomez'in The Chainsmokers adlı müzik grubunun üyelerinden Drew Taggart ile birlikte olduğu konuşuluyor
Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
DREW TAGGART
DREW TAGGART
Gomez ve Taggart arasında aşk iddiası!
Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Gomez'in The Chainsmokers adlı müzik grubunun üyelerinden Drew Taggart ile birlikte olduğu konuşuluyor
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