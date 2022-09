Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı!

79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Palazzo de Cinema'da gösterim yapacak filmler kadar kırmızı halıda boy gösteren yıldızlar da merak konusu oldu. Yılın en iyi yapımlarının gösterimlerine, gösterişli galalara ve ihtişamlı kırmızı halı stillerine ev sahipliği yapan Venedik Film Festivali, "Bones and All", "The Whale", "White Noise" ve "Don't Worry Darling" gibi merakla beklenen filmlerin prömiyerleriyle başladı. Yılın en beklenen etkinliklerinden olan 79'uncu Venedik Film Festivali'nin en iyi stil görünümleri bir araya getirdi. Ünlü oyuncu Penelope Cruz, top model Irina Shayk, Stella Maxwell ve Francesca Sofia Novello Kırmızı Halı'da şıklıklarıyla boy gösterdiler.