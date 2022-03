Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde ödül alanlar kadar kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu. Selena Gomez, Kristen Stewart, Elle Fanning, Jada Smith gibi isimlerin öne çıktığı kırmızı halıda dünya ünlü isimler kıyafetleriyle göz kamaştırdılar. 2022 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics Choice) Ödülleri'nin törenine Jane Campion'ın "The Power of The Dog" filmi ile "Succession" ve "Ted Lasso" dizileri damga vurdu.