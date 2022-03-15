27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu.
15 Mart 2022 Salı
DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU VE ŞARKICI SELENA GOMEZ KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI.
OYUNCU KHRISTEN STEWART ŞIK KIYAFETİYLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ.
OYUNCU HALLE BERRY ÖDÜLÜYLE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.
KRISTIN CHENOWETH
PEYTON LIST
MADY MOORE
CAREY MULLIGAN
KHRISTEN WIIG
ANGELICA ROSS
MARGARET QALLEY
Kırmızı halı şıklığı!
27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu.
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