Kırmızı halı şıklığı!

27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu.

15 Mart 2022 Salı

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU VE ŞARKICI SELENA GOMEZ KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI.

OYUNCU KHRISTEN STEWART ŞIK KIYAFETİYLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ.

OYUNCU HALLE BERRY ÖDÜLÜYLE KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ.

KRISTIN CHENOWETH

PEYTON LIST

MADY MOORE

CAREY MULLIGAN

KHRISTEN WIIG

ANGELICA ROSS

MARGARET QALLEY

Kırmızı halı şıklığı!

27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu.

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