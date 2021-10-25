Jolie ve kızları galada...

Dünca ünlü oyuncu Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak kırmızı halıda yürüdü. 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie bu kez de geleneğini bozmadı ve çocuklarıyla birlikte kameralar karşısına çıktı. Vietnamlı oğlu Pax Thien dışındaki tüm çocuklarının katıldığı galada özellikle Shiloh ve Zahara herkesi şaşırttı. Jolie filminin galası için giyindiği göz alıcı elbisesiyle ilgi çekti. Kendisine eşlik eden oyuncu Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Etiyopyalı kızı Zahara'da galaya uygun güzel giysiler içinde anneleriyle birlikte göz kamaştırdılar.