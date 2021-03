Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen 78. Altın Küre Ödülleri'nde beklenen an geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle iki ay ertelenen Altın Küre ödül töreni az sayıda ünlünün fiziksel katılımıyla Beverly Hills'teki Beverly Hilton Oteli'nde yapıldı. Sinema ve TV dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede The Crown dizisinin iki genç oyuncusu Emma Corrin ve Josh O'Connor Altın Küre kazandı. Corrin'in Prenses Diana'yı, O'Connor'ın da Prens Charles'ı canlandırdığı The Crown ise drama dalında en iyi dizi ödülünü kazandı. Dizide Margaret Thatcher'ı canlandıran Gilian Anderson da drama dizisi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Küre'yi evine götürdü. Bu yılki Altın Küre Ödülleri'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle zorluk yaşayanlara yardım elini uzatan Feeding America adlı kuruluş için yardım da toplandı. Altın Küre Ödül törenine bir otelden bağlanan Rosamund Pike, müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu dalında ödülü kucakladı. I Care A Lot adlı yapımla bu ödülü kazanan Pike, kıyafetiyle de geceye damga vurdu. Oyuncunun kıyafeti bazıları tarafından beğenildi fakat birçok kişi de sosyal medya platformlarında, bu seçime bir anlam veremediğini belirtti.

En iyi animasyon: Soul

Müzikal dalında en iyi kadın oyuncu: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True)

Sinema dalında en iyi senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago)

Drama dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Corrin (The Crown)

En iyi orijinal şarkı: “Io Si (The Life Ahead)

Sinema dalında en iyi müzik: Soul

Müzikal ya da komedi dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En iyi müzikal ya da komedi dizisi: Schitt’s Creek

Müzikal ya da komedi filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Rosamund Pike (I Care a Lot)

Drama dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Josh O’Connor (The Crown)

Yabancı dilde en iyi film: Minari (Yönetmen: Lee Isaac Chung)

Drama dalında en iyi dizi: The Crown

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jodie Foster (The Mauritanian)

TV dizisi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Gillian Anderson (The Crown)

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu:Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

En iyi mini dizi ya da TV filmi: The Queen’s Gambit

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Sinema dalında en iyi yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

Müzikal ya da komedi dalında en iyi film: Borat Subsequent Moviefilm

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

Drama dalında en iyi sinema filmi: Nomadland