Modern ve havalı bir dokunuş... Neşe Gönül

Neşe Gönül, katıldığı özel bir davette tercih ettiği iddialı ve modern takımıyla objektiflere takıldı. Klasik çizgileri sokak modasının asi ruhuyla harmanlayan Gönül, moda otoritelerinden tam not aldı. Tarzının merkezine zamansız bir klasik olan kazayağı (houndstooth) desenini alan Neşe Gönül, siyah-beyazın muazzam uyumunu üzerindeki ceket-pantolon ikilisiyle gözler önüne seriyor. Vücut hatlarını kusursuz şekilde takip eden, kruvaze yapılı ve kontrast düğme detaylarıyla zenginleştirilmiş ceket; hem maskülen hem de son derece feminen bir siluet çiziyor. Takımın formunda yer alan net çizgiler, Gönül'ün zarif duruşunu kusursuz bir şekilde tamamlıyor. Bu şık ve klasik takımı geleneksel topuklu ayakkabılar yerine kalın tabanlı, beyaz ve modern botlarla kombinleyen Neşe Gönül, stilejistlerin favorisi olan "high-low" (zıtlıkların uyumu) kuralını ustalıkla uyguluyor. Klasik bir takımı, asi ve sokak modasına göz kırpan maskülen botlarla buluşturarak görünümüne hem genç, hem dinamik hem de son derece trend bir soluk getiriyor.