Işıltılı şıklık... Ronit Gülcan

Tohum Otizm Vakfı’nın düzenlediği anlamlı davette boy gösteren Ronit Gülcan, her zaman olduğu gibi rafine zevki ve iddialı tarzıyla çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Davetin asaletine uygun ve göz alıcı bir stil tercih eden Gülcan, moda zevkini bir kez daha ortaya koydu. Gecede tepeden tırnağa ışıldayan Ronit Gülcan, tamamen gümüş pul ve payetlerle işlenmiş, vücudu kusursuzca saran derin dekolteli maksi bir elbise tercih etti. Elbisenin modern kesimi ve metalik dokusu, salonun ışıkları altında adeta bir yıldız gibi parlamasını sağladı. Bu iddialı parçayı, elbisesiyle mükemmel bir uyum yakalayan gümüş parıltılı ikonik bir portföy çanta ile tamamlayarak monokrom şıklığın başarılı bir örneğini sergiledi.