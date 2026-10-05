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Zamansız duruş...

Zamansız duruş...

Neşe Gönül

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Neşe Gönül, katıldığı davette tercih ettiği göz alıcı siyah elbisesi ve kusursuz duruşuyla tüm bakışları üzerine topladı. Zarafeti modernize eden stil anlayışıyla adından söz ettiren Gönül, gecenin en şık isimleri arasında yerini aldı. Elbisesini doğru aksesuarlarla dengelemeyi başaran Neşe Gönül, siyah bantlı ve yüksek topuklu sandaletleriyle silüetini daha da zarif göstermiş. Elde taşıdığı dokulu siyah clutch ve minimalist takı seçimleri, elbisenin ışıltısını ön plana çıkarırken abartıdan uzak, son derece rafine bir görünüm oluşturmuş. Kombinini su dalgası formunda şekillendirilmiş omuz hizasındaki dalgalı saçları ve zamansız tonlardaki doğal makyajıyla tamamlayan Gönül, çaba sarf edilmemiş gibi görünen ama her detayı düşünülmüş stil kurgusuyla davetin en zarif figürlerinden biri olmayı başardı.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 11:43
Zamansız duruş...
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