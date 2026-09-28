Klasik ve modern uyum Çiğdem Sabancı

Cemiyet hayatının saygın isimlerinden Çiğdem Sabancı, katıldığı etkinlikte tercih ettiği stil seçimiyle yine göz doldurdu. Klasik terzilik detaylarını eğlenceli ve renkli dokunuşlarla harmanlayan Sabancı, çabasız şıklığın zamansız bir örneğini sergiledi. Kombinin odak noktasında yer alan canlı pembe tonlarındaki tüvit ceket, zamansız "Chanel stili" zarafeti modern bir canlılıkla buluşturuyor. Ceketin dokulu yapısı ve ceplerindeki minimal detaylar, görünüme sofistike bir doku kazandırıyor. Siyah, dökümlü ve bol kesim pantolon tercih eden Sabancı, sadeliği hareketlendirmeyi başarmış. Bel hattında ve pantolonun yan dikişi boyunca uzanan renkli, taşlı ve boncuklu şerit detayları, kombine neşeli ve iddialı bir hava katıyor. Ayakkabı seçiminde siyah, klasik ve konforlu bir model tercih eden Çiğdem Sabancı; doğal toplanmış saçları ve hafif makyajıyla şıklığını abartıdan uzak, tamamen dengeli bir noktada tamamlıyor. Arkasındaki görkemli haute couture tasarımların arasında bile kendi özgün, eforsuz ve modern stiliyle öne çıkmayı başarıyor.