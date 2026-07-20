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Zarif ve şık duruş...

Zarif ve şık duruş...

Emine Kamışlı

Ünlü iş kadını Emine Kamışlı, her zaman zarafeti ve asil duruşuyla tanınan bir isim. Katıldığı davetlerde ve iş toplantılarında tercih ettiği kıyafetlerle klasik şıklığın öncüsü olmaya devam ediyor. Minimalist Çizgi: Kamışlı'nın stili minimalist bir çizgiye sahip. Genellikle tek renkli elbiseler veya takımlar tercih eden Kamışlı, aksesuarlarda da sadelikten yana. Klasiğe Sadık: Modayı takip etmekle birlikte klasiğe sadık kalıyor. Ceketler, kabanlar, gömlekler ve pantolonlar stilinin temel parçalarını oluşturuyor. Kaliteli Malzeme: Kıyafetlerinde kaliteli malzeme tercih ediyor. İpek, pamuk ve yün gibi doğal kumaşlar stilinin vazgeçilmezleri arasında. Özgün Detaylar: Sadelikle birlikte kıyafetlerinde özgün detaylar da kullanıyor. Konforlu Giyim: Şıklığı kadar konforu da önemsiyor. Hareket özgürlüğü sağlayan rahat kıyafetler tercih ediyor...

Giriş: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 16:21
Emine Kamışlı
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