Sessiz lüks... Maya Portakal

Maya Portakal, katıldığı özel bir sergi davetinde tercih ettiği modern ve özgün stiliyle yine tüm bakışları üzerinde topladı. Sanatla iç içe çizgisini giyim tarzına da başarıyla yansıtan Portakal, monokrom şıklığı yenilikçi formlarla buluşturdu. Maya Portakal’ın stilinin odağında, klasik beyaz gömlek anlayışına bambaşka bir boyut kazandıran mimari kesimli üst parça yer alıyor. Kol ve omuz detaylarında öne çıkan hareketli panel kesimleri, tasarıma modern ve heykelsi bir hava katmış. Üstteki hareketli yapıyı dengeler nitelikteki yüksek bel, bol kesim ekru pantolon; kombinine hem rahat hem de son derece sofistike bir duruş kazandırmış. Beyaz ve krem/ekru tonlarının bir arada kullanımı, "zümrüt/sessiz lüks" (quiet luxury) trendine zamansız bir gönderme yapıyor. Maya Portakal, çabasız şıklığı avangart ve modern parçalarla harmanlayarak çağdaş sanat atmosferine en çok yakışan görünümlerden birine imza atıyor.