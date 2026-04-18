Sabancı'nın edebiyat yolculuğu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından ve Klinik Psikolog Pınar Sabancı, kurucusu olduğu kitap kulübüyle bu ay Türk edebiyatının mihenk taşlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Huzur'u mercek altına aldı. Sabancı, edebi bir yolculuğa dönüştürdüğü buluşmada kulüp üyeleriyle birlikte romanın geçtiği tarihi mekanları ziyaret etti. Okuma kulübü üyeleriyle bir araya gelerek eseri derinlemesine analiz eden Pınar Sabancı, teorik tartışmaların ardından teoriyi pratiğe dökerek romanın başkarakteri Mümtaz’ın izinden yürüdü. İstanbul’un tarihi dokusunu adımlayan grup; İstanbul Üniversitesi önünden başlayarak dönemin entelektüel merkezi Küllük Kahvesi’ne uğradı. Gezi, Sahaflar Çarşısı ve Kapalıçarşı’nın mistik atmosferinde devam ederken, final ise tarihi Pandeli Restoran’da yapıldı. Sabancı, romanın sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Doğu-Batı arasında kalmışlık ve değişen toplum yapısını anlatan bir "medeniyet mücadelesi" olduğunu belirtti. Edebiyat tutkusuyla bilinen Sabancı’nın bu nostaljik rotası, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.