Popun kraliçesi dünyaevine girdi

Pop müziğin küresel ikonu Dua Lipa ve İngiliz oyuncu Callum Turner, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini Londra’da gerçekleşen sürpriz ve son derece sade bir nikâh töreniyle taçlandırdı.

Giriş: 01 Haziran 2026 Pazartesi 09:57 Güncelleme: 01 Haziran 2026 Pazartesi 10:41
2024 yılının başından bu yana dolu dizgin bir aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl nişanlandıklarını duyuran Dua Lipa ve Callum Turner, evlilik süreçlerinde de ters köşe yapmayı tercih etti. Pazar günü Londra’nın ikonik nikâh dairesi Old Marylebone Town Hall’da sadece aile yakınlarının katıldığı samimi bir törenle yasal olarak evlenen çift, sadeliğiyle göz kamaştırdı. Nikâh sonrası salondan el ele çıkan ve üzerlerine konfetiler yağdırılan ikili, mekandan klasik bir Londra taksisine binerek ayrıldı. Dua Lipa’nın nikâh tarzı, haute couture dünyasında şimdiden haftanın en çok konuşulan detayı oldu. Geleneksel bir gelinlik yerine Schiaparelli imzalı, büyük altın düğmeli, beyaz etekli bir döpiyes tercih eden yıldız; stilini beyaz eldivenler ve Stephen Jones tasarımı geniş kenarlı beyaz bir şapkayla tamamladı. Lipa'nın bu görünümü, moda otoriteleri tarafından Bianca Jagger’ın 1971 yılındaki ikonik evlilik stiline bir saygı duruşu olarak yorumlandı. Callum Turner ise kruvaze şık lacivert takım elbisesiyle James Bond asaletini aratmadı. Londra’daki bu sade ve romantik başlangıç, aslında görkemli bir düğün maratonunun ilk adımı. Çiftin yakın çevresinden sızan bilgilere göre, asıl kutlama bu hafta İtalya’nın Sicilya adasında gerçekleşecek. Palermo yakınlarındaki tarihi 17. yüzyıl malikanesi Villa Valguarnera'da yapılacak ve 3 gün 3 gece sürecek olan Akdeniz tarzı düğüne, Charli XCX ve Tove Lo gibi birçok dünya yıldızının katılması bekleniyor.

Jet Set

Pop müziğin küresel ikonu Dua Lipa ve İngiliz oyuncu Callum Turner, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini Londra'da gerçekleşen sürpriz ve son derece sade bir nikâh töreniyle taçlandırdı.

