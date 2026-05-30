Londra'da "Bir Millet İki Devlet" resepsiyonu

Aslıhan Koruyan Sabancı ve eşi Demir Sabancı Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen görkemli bir diplomatik resepsiyona katıldı.

Giriş: 30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:18 Güncelleme: 30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:20
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da düzenlenen görkemli bir diplomatik resepsiyona katıldı. Londra'nın en prestijli ve tarihi mekanlarından biri olan Lancaster House’da gerçekleştirilen Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonları üst düzey katılım sağladı. Aynı zamanda Kurban Bayramı coşkusuyla birleşen bu anlamlı gecede "Bir millet, iki devlet" vurgusu ön plana çıktı. Sosyal medya hesabından gecenin anısına şık bir fotoğraf paylaşan Aslıhan Koruyan Sabancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "28 Mayıs 2026 tarihinde, Londra'da Lancaster House'da düzenlenen Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katılmaktan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Sayın Elin Süleymanov ve eşi Sayın Lala Abdurahimova ile; Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş ve eşi Sayın Sevcan Ertaş ile bir arada olmaktan mutluluk duyduk."Gecede, Azerbaycan ve Türkiye diplomatik temsilcileriyle yan yana gelen Aslıhan Koruyan Sabancı, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Çok sayıda elit davetlinin, kraliyet üyelerinin ve büyükelçilerin katıldığı bu özel organizasyon, iki kardeş ülkenin Londra'daki gövde gösterisine sahne olurken, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

