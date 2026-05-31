Hakko ve Koç Kanye West konserinde...

On binlerce müziksever, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler, ünlü isimler ve dev prodüksiyonlu sahne tasarımıyla Kanye West’in İstanbul gecesi, Dünya'nın en çok konuştuğu müzik olaylarından biri oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda dünyaca ünlü yıldızın buluştuğu gece; görsel şovları, sahne estetiği ve festival atmosferiyle İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı. YE, stadyumu dolduran 118 bin kişi önünde sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza attı.Grammy Ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı Ye, İstanbul'daki konseriyle şehri küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen yüksek ölçekli sahne dili, Avrupa’daki en büyük prodüksiyon kurulumlarından biriyle Türkiye'de yeniden yorumlanarak çok katmanlı bir festival deneyimine dönüştü. Konsere iş insanı Cem Hakko kız arkadaşı Nazlıkayaaslan ile birlikte gelmişti. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ise arkadaşlarıyla konserdeydi. İstanbul gösterisi, sanatçının ABD sonrası Dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olarak öne çıktı.

Nazif Şahin KARPUZ