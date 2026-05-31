Güncel

Hakko ve Koç Kanye West konserinde...

Ünlü rapçi Kanye West'in konserinde cemiyet ve iş dünyası boy gösterdi. Cem Hakko geceye kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile katılırken, Kerim Rahmi Koç arkadaş grubuyla eğlencenin merkezindeydi.

Giriş: 31 Mayıs 2026 Pazar 14:02 Güncelleme: 31 Mayıs 2026 Pazar 14:04
Hakko ve Koç Kanye West konserinde...

On binlerce müziksever, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler, ünlü isimler ve dev prodüksiyonlu sahne tasarımıyla Kanye West’in İstanbul gecesi, Dünya'nın en çok konuştuğu müzik olaylarından biri oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda dünyaca ünlü yıldızın buluştuğu gece; görsel şovları, sahne estetiği ve festival atmosferiyle İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı. YE, stadyumu dolduran 118 bin kişi önünde sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza attı.Grammy Ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı Ye, İstanbul'daki konseriyle şehri küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen yüksek ölçekli sahne dili, Avrupa’daki en büyük prodüksiyon kurulumlarından biriyle Türkiye'de yeniden yorumlanarak çok katmanlı bir festival deneyimine dönüştü. Konsere iş insanı Cem Hakko kız arkadaşı Nazlıkayaaslan ile birlikte gelmişti. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ise arkadaşlarıyla konserdeydi. İstanbul gösterisi, sanatçının ABD sonrası Dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olarak öne çıktı.

Nazif Şahin KARPUZ

KANYEWEST cemhakko kerimrahmikoç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Hakko ve Koç Kanye West konserinde...

Ünlü rapçi Kanye West'in konserinde cemiyet ve iş dünyası boy gösterdi. Cem Hakko geceye kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile katılırken, Kerim Rahmi Koç arkadaş grubuyla eğlencenin merkezindeydi.
Güncel Londra’da "Bir Millet İki Devlet" resepsiyonu

Aslıhan Koruyan Sabancı ve eşi Demir Sabancı Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da düzenlenen görkemli bir diplomatik resepsiyona katıldı.

Güncel Deniz üstünde aile saadeti...

Melisa Mutlu, yaz sezonunun tadını ailesiyle birlikte çıktığı keyifli bir tekne tatilinde çıkarıyor.
Tatil Göcek'te doğum günü...

Başarılı iş insanı Ralf Tezman, eşi Sanem Hanım ve yakın dostları Gamgam çiftiyle Göcek'te teknede buluştu. Yemek eşliğinde geçen keyifli gün, Ralf Tezman'ın doğum günü pastasını üflemesiyle renklendi.
Magazin Hattı Dostlarıyla Bodrum’da Buluştu

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da bayramın tadını çıkardı.
Magazin Hattı Göcek'te tekne keyfi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Aslı ve Bora Pehlivanlar çifti, ailece çıktıkları Göcek tatilinde keyifli anlar yaşıyor.
Tatil Tatil teknede geçiyor

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bayram tatili için Göcek'i tercih etti.
Güncel Boyner Ailesi'nde yeni girişim heyecanı...

İş insanı Cem Boyner, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızı Emine Boyner'in Cunda’da açtığı organik ve doğal ürünler dükkanını "Hayırlı olsun canlar" sözleriyle tebrik etti.
Güncel Londra’dan Bodrum’a bayram...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Londra sokaklarından Bodrum Türkbükü’ne uzanan renkli bayram paylaşımlarıyla takipçilerinin bayramını kutladı.
Magazin Hattı Bayram pozu...

Dr. Dilek Avşar ile eşi Yakup Avşar, kızlarıyla bayramı keyifli geçiriyor.
Güncel Bodrum'da dümene geçti

Sık sık gerçekleştirdiği seyahatlerle yoğun bir iş temposuna sahip olan ünlü iş insanı İzzet Antebi, stres atmak için soluğu Bodrum’da aldı.
Magazin Hattı “Back to Black” Bakü Fashion Week’de...

Ünlü moda tasarımcısı Sultan Gadimbayli, yeni koleksiyonu “Back to Black” ile bir kez daha Bakü Fashion Week podyumunda moda dünyasının karşısına çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.