Mourad'a veda daveti...

Osmanlı hanedanının güçlü kalemlerinden, Sultan V. Murad’ın torunu Selma Sultan’ın kızı, dünyaca ünlü yazar Kenize Mourad, İstanbul’a veda etti. Mourad onuruna düzenlenen özel davet, edebiyat ve cemiyet dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Mövenpick Hotel İstanbul Marmara'da İstanbul siluetine karşı kurulan bu özel sofrada, konuklar hem lezzetin hem de manzaranın tadını çıkardı. Kokteyl ile başlayan akşam, Chef Cenap Varol tarafından bu geceye özel olarak hazırlanan akşam yemeği menüsü devam ederken, Kenize Mourad dostlarıyla uzun uzun sohbet etti. Duygusal anların da yaşandığı gecede, yazar sevenleriyle vedalaşırken İstanbul’da geçirdiği zamana dair anılarını paylaştı. Gece boyunca Devrim Erbil, Demet Sabancı çetindoğa gibi edebiyat ve sanat dünyasından birçok seçkin davetlinin katıldığı buluşma, sıcak ve samimi atmosferiyle dikkat çekti.