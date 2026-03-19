İstanbul’da Darülaceze kurumunda düzenlenen iftar programı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 19 Mart 2026 Perşembe 09:17 Güncelleme: 19 Mart 2026 Perşembe 10:41
Ünlü isimler, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftara İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gibi pek çok siyaset, spor ve sanat dünyasından isim katıldı. İftarın ardından konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, "Bizim Darülaceze’de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü. Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze’de yedikleri yemekler. Dolayısıyla kendilerine de sorabilirsiniz. Eğer hamdolsun ben de burada her zaman yemek yediğim zaman memnun kalkıyorum masadan. Onun için afiyet olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Gerçekten Ramazan’a veda ediyoruz. Unutmadan dünyanın artık ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, afiyet olsun. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yeni yönetim kurulu belli oldu

Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
Darülaceze'de iftar...

İstanbul’da Darülaceze kurumunda düzenlenen iftar programı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Güncel Sabancı'dan çocuklara bayram çikolatası...

Sık sık sosyal medyada markalarla işbirliği yapan Arzu Sabancı, bu kez marka yüzü olduğu çikolata markasından ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bayram çikolatası yolladı
Güncel Bayram rotaları belli oldu...

Bayram tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin rotaları belli oldu
Güncel Sabancı Ailesi’nden İlber Ortaylı’ya son veda

Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın taziye programına Sabancı Ailesi'nden birçok isim katıldı.

Caddeler Aşk soruları yanıtsız kaldı

Önceki gün Emirgan’da objektiflere yansıyan Yasemin Ergene, spor çıkışında sorulan aşk sorularını yanıtsız bıraktı.
Jet Set Los Angeles’ta güzellik buluşması

Kérastase, longevity yaklaşımını saç bakımına taşıyan ve saçın uzun ömürlü gençliğini desteklemek üzere geliştirdiği yenileyici bakım serisi Chronologiste’in global lansmanı ve Power Talks platformunu tanıtmak için Los Angeles’ta özel bir davet düzenledi.
Güncel "Kuzey’in Kaşifi İstanbul’da"

"Vikings" dizisinin efsanevi ismi Travis Fimmel, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın davetlisi olarak İstanbul’a geldi.
Magazin Hattı Bayram tatilcileri

İpek Köse, bayram tatilini Viyana'da geçiriyor
Güncel Gündüz Boğaz'da gece Bebek'te...

"Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için İstanbul’a gelen ünlü model ve yazar Maye Musk, gündüz Boğaz'da dolaştı gece ise Bebek'teki balıkçıda yemek yedi.
Magazin Hattı ‘Troya Pavyonu’ Malta Bienali’nde...

Küratörlüğünü Deniz Erbaş’ın üstlendiği Troya Pavyonu, 2. Malta Bienali’nde uluslararası izleyiciyle buluşuyor.

Güncel Boşanmanın ardından işbirlikleri hız kazandı

Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan'la yollarını ayıran Yasemin Ergene, boşanmanın ardından sosyal medyada yaptığı reklamlara ağırlık vermeye başladı

