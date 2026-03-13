Yaratıcı dünyasını paylaştı

Tasarım dünyasının prestijli platformlarında Türk imzasıyla gururlandıran cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden ve tasarımcı Rezzan Benardete, iç mekan tasarımını üstlendiği süper yat Maya ile uluslararası arenada iki büyük ödülün sahibi olmuştu. Rezzan Benardete, projelerinin perde arkasındaki yaratıcı süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Benardete, kazandığı bu küresel başarıyı sadece bir sonuç olarak değil, bir "yolculuk" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından "Rezzan Benardete Interiors yaratıcı stüdyosunun girişinden küçük bir an" paylaşımı yapan ünlü tasarımcı, takipçilerini üretim sürecinin başladığı o ilk noktaya götürdü. Stüdyonun yaratıcı atmosferini yansıtan bu paylaşım, tasarım dünyasında başarının ardındaki disiplinli ve tutkulu çalışmayı da gözler önüne serdi.