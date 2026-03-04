Romantik kutlama...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.

Giriş: 04 Mart 2026 Çarşamba

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

Romantik kutlama...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Eczacıbaşı’nın merceğinden Eminönü...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul’un tarihi kalbi Eminönü’nde sıra dışı bir gün geçirdi.
Emma Watson yeni sevgilisiyle yakalandı

'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.
Sabancı'dan Kadınlar Günü mesajı...

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı.
EPOS 7 Derneği üyeleri eğitime katıldı

Arzu Sabancı ve EPOS 7 Derneği üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde "Sanatta Yapay Zeka" eğitimi alarak öğrencilik günlerine geri döndü.

Britney Spears yargılanacak

Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü otomobil kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Dün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.