Denizli'nin yeni aşkı...

2024 yılında 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz'dan ayrılan Mustafa Denizli'nın kızı Selin Denizli, önceki akşam düzenlenen davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte katıldı. Yıllardır çeşmede yaşayan Selin Denizli İstanbul’da yeni sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte kameralara yansıdı. Sevgililer Çaba Derneği'nin özel konser gecesi için İstanbul’a gelerek davete destek oldu. İlk kez bassına poz veren çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okundu. Abdullah Burnaz ve Selin Denizli çiftinin evliliklerinden 13 yaşında Cem ve 7 yaşında Kerem Ege isimli iki çocukları bulunuyor.

Atakan MAKAR