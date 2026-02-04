Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD' üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemek davetinde Terminal Kadıköy’de desteklenen genç sanatçılarla bir araya geldi. Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan gibi birçok üyenin katıldığı davette Nilüfer Bulut'tan, Dilek Hanif, Zehra Neşe Kavak ve Şule Argüder'e kadar hemen herkes özel buluşmada yerini aldı. Sanat gibi pek çok konunun ele alındığı toplantı sonrası yemeğe geçen üyeler ilerleyen saatlerde birlikte poz vererek etkinlikten kareler paylaştılar.