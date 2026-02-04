Güncel

Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) üyeleri Kadıköy'deki yemek davetinde bir araya geldi.

Giriş: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:35 Güncelleme: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:35
Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD' üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemek davetinde Terminal Kadıköy’de desteklenen genç sanatçılarla bir araya geldi. Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan gibi birçok üyenin katıldığı davette Nilüfer Bulut'tan, Dilek Hanif, Zehra Neşe Kavak ve Şule Argüder'e kadar hemen herkes özel buluşmada yerini aldı. Sanat gibi pek çok konunun ele alındığı toplantı sonrası yemeğe geçen üyeler ilerleyen saatlerde birlikte poz vererek etkinlikten kareler paylaştılar.

TİKAD Türkiye İş Kadınları Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Hakko sevgilisiyle 'Tarkan' konserinde...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte Tarkan'ı Volkswagen Arena’da dinledi.

Davetler Galata'da şık davet...

Gastronomi ve müziği bir araya getiren şık davet, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini buluşturdu.
Davetler ÇABA Derneği iyilik için buluştu

ÇABA Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel davet, müzik ve iyiliği aynı sahnede buluşturdu.
Güncel Denizli'nin yeni aşkı...

2024 yılında 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz'dan ayrılan Selin Denizli, önceki akşam düzenlenen davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte katıldı.

Güncel Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) üyeleri Kadıköy'deki yemek davetinde bir araya geldi.
Güncel St. Moritz'de inzivada...

Sık sık seyahat eden iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, St. Moritz'de kaldığı dağ evinde inzivaya çekildi.
Güncel Sanatın Ruhu'nda konuklarını ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konukları Sarp Apak ve Nisan Ceren oldu.
Jet Set Heidi Klum'dan cesur tanıtım

Şarkıcılık kariyeri de olan Heidi Klum, yakında çıkaracağı yeni şarkısı için iddialı bir tanıtım yaptı.
Davetler İş dünyası Kırmızıgül'ü dinledi...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, önceki akşam sahneye çıkan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla eğlendi.

Güncel "İyi ki varsın Tarkan"

Mega star Tarkan'ın konmserine giden iş insanı Güler Sabancı, sosyal medya hesabından Tarkan'a övgü dolu sözler yazdı.
Güncel Alaton, program konuğu oldu

İnternet üzerinden program yapan Tuvana Büyükçınar ve mimar Alara Koçibey'in konuğu Leyla Alaton oldu.
Magazin Hattı “İstanbul – Sofya” koleksiyonu tanıtıldı

Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık’ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarihi Konutu’nda özel bir davet düzenlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.