Magazin Hattı

“İstanbul – Sofya” koleksiyonu tanıtıldı

Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık’ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarihi Konutu’nda özel bir davet düzenlendi.

Giriş: 02 Şubat 2026 Pazartesi 15:29 Güncelleme: 02 Şubat 2026 Pazartesi 17:01
“İstanbul – Sofya” koleksiyonu tanıtıldı

Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık’ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarihi Konutu’nda 22 Ocak 2026 tarihinde özel bir davet düzenlendi.


İstanbul ile Sofya arasında yıllara yayılan ortak hafızayı moda aracılığıyla görünür kılan etkinliğe; 30 Büyükelçi, Bulgaristan Cumhurbaşkanının Kültürden sorumlu Başdanışmanı, çok sayıda Milletvekili ve üst düzey bürokratın yanısıra iş dünyası, moda ve basın temsilcileri izledi. Büyükelçi Sayın Mehmet Sait Uyanık, açılış konuşmasında bu davetin yeni yılda ev sahipliği yaptıkları ilk kültürel etkinlik olduğuna dikkat çekerek, “Bu da kültürel faaliyetlerimiz için anlamlı ve ilham verici bir başlangıcı işaret etmektedir” ifadelerini kullandı. Gecede moda tasarımcısı Özlem Süer, “İstanbul – Sofya” temalı özel koleksiyonuyla; çocuklukta başlayan bir dostluğun, göçle ayrılan yolların ve yıllar sonra gerçekleşen yeniden buluşmanın hikâyesini Sofya’da sahneye taşıdı. Koleksiyon, bu ayrılığı yaşamış olan tasarımcının büyükbabasına ithaf edilerek, kişisel bir hatırayı ortak bir anlatıya dönüştürdü. Büyükelçi Uyanık, Süer’in uluslararası birikimine de değinerek, “Paris, Milano, Tokyo, New York ve Berlin gibi dünya moda başkentlerinde kırktan fazla dikkat çekici defile ve performansın ardından, Sayın Süer Alp bugün bizimle birlikte; iki önemli şehrin, İstanbul ve Sofya’nın, ortak değerlerini ve birbirine yakın ruhunu yansıtan bir koleksiyonu sunuyor” dedi. Defile sonrasında açıklama yapan Özlem Süer ise koleksiyonun ruhunu şu sözlerle özetledi: “‘İstanbul – Sofya’ koleksiyonu, yalnızca iki şehrin değil; hafızanın, ayrılığın ve yeniden buluşmanın hikâyesini anlatıyor. Bu koleksiyonda kişisel bir aile hikâyesiyle, iki kültürün ortak duygusunu aynı estetik zeminde buluşturmak istedim. Geçmişin izlerini bugünün diliyle yeniden yorumlarken, zamansız bir zarafetin mümkün olduğunu göstermek benim için çok kıymetliydi.”

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğ Mehmet Sait Uyanık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İş dünyası Kırmızıgül'ü dinledi...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, önceki akşam sahneye çıkan sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla eğlendi.

Güncel "İyi ki varsın Tarkan"

Mega star Tarkan'ın konmserine giden iş insanı Güler Sabancı, sosyal medya hesabından Tarkan'a övgü dolu sözler yazdı.
Güncel Alaton, program konuğu oldu

İnternet üzerinden program yapan Tuvana Büyükçınar ve mimar Alara Koçibey'in konuğu Leyla Alaton oldu.
Magazin Hattı “İstanbul – Sofya” koleksiyonu tanıtıldı

Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık’ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarihi Konutu’nda özel bir davet düzenlendi.

Jet Set 'Grammy' sahiplerini buldu

Grammy Ödülleri, müzik endüstrisini oluşturan farklı kategorileri onurlandıran bir törenle müziğin en iyilerini ödüllendirdi.

Magazin Hattı Tarkan'la coştular...

Megastar Tarkan, konser maratonunun yedinci gününde şarkılarıyla yine onbinleri coşturdu.
Güncel Yakın dostlar Dubai'de buluştu

İşleri için Dubai'de olan Pelin Akın Özalp, kendi spor salonunu açan yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile bir araya geldi.
Güncel Mucize büyüyor...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Jet Set Ünlü yıldızlar defilede...

Alessandro Michele imzası taşıyan Valentino İlkbahar/Yaz 2026 Haute Couture koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda podyuma taşındı.
Güncel 'İyi ki doğdun Tansa'

Tansa Mermerci Ekşioğlu, yeni yaşını arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.
Güncel Courchevel'de dost buluşması...

Fulya-Umut Özkanca ve Melda-Sinan Kosif çifti Courchevel'de bir araya geldi.
Güncel Tatil anıları...

Yeme-içme sektörünün başarılı isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Hanım ve kızlarıyla birlikte çıktığı Amerika tatilinden güzel anılarla döndü.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.