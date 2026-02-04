Galata'da şık davet...

Cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin isimleri Galata’nın tarihi atmosferinde yer alan IL Cortile Istanbul’daki özel davette buluştu. Il Cortile İstanbul’un kurucusu Begüm Yurttaş’ın ev sahipliğinde Ecole St. Pierre Hotel’in büyüleyici avlusunda düzenlenen davet, tarihi dokusu ve zarif atmosferiyle konuklarına şehrin merkezinde ayrıcalıklı bir akşam sundu. Davetliler müzik ve gastronominin eşlik ettiği bu özel buluşmanın keyifli atmosferini paylaştı. Akşamın gastronomi odağında, restoranın mutfağında yeni dönemi başlatan Executive Chef Luigi Mariconda’nın imza lezzetleri vardı. Şefin İtalyan mutfağının klasik tekniklerini modern dokunuşlarla yorumladığı tabaklar, davetlilerden tam not aldı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen davette konuklar, tarihi avlunun dingin atmosferinde keyifli sohbetler eşliğinde sunulan lezzetleri deneyimledi. Mimari dokusu ve etkileyici atmosferiyle gece; gastronomi, müzik ve sosyal yaşamın zarif bir uyum içinde buluştuğu özel bir davet olarak hafızalarda yer aldı.

Onur AYDIN