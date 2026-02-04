ÇABA Derneği iyilik için buluştu

Davetler

ÇABA Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel davet, müzik ve iyiliği aynı sahnede buluşturdu.

ÇABA Derneği’nin, Borsa Restaurant ev sahipliğinde düzenlediği özel gece; Adile Sultan Sarayı’nda müzik, lezzet ve iyiliği aynı sahnede buluşturdu. Yaklaşık 400 davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede, Zeynep Bastık; güçlü sesi, milyonların diline dolanan hit şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yıldızlarından biri olan Bastık, sahnedeki yüksek enerjisi, kusursuz performansı ve seyirciyle kurduğu samimi bağla geceye damgasını vurdu. Baştan sona hep bir ağızdan söylenen şarkılar, Adile Sultan Sarayı’nın tarihi atmosferinde adeta dev bir koro yarattı. Sanatçının performansı, davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. ÇABA Derneği Başkanları Özlem Zehebi ve Şenay Abacı Turgut, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleşen gecede; Suna Özkanca ve Bahar Özkanca’nın ev sahipliği, organizasyona prestijli bir imza attı. Müzik, zarafet ve sosyal sorumluluğun aynı çatı altında buluştuğu bu anlamlı gece; yalnızca unutulmaz bir konser deneyimi değil, aynı zamanda çocukların eğitimi ve geleceği için güçlü bir dayanışma buluşması olarak da öne çıktı. Davetliler, keyifli bir gecenin parçası olurken ÇABA Derneği’nin çocuklar için hayata geçirdiği değerli projelere destek olmanın mutluluğunu yaşadı. Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşen bu özel buluşma; sanatın birleştirici gücüyle iyiliği aynı sahnede buluşturan, uzun süre hafızalardan silinmeyecek seçkin bir gece olarak davetlilerin belleğinde yer etti.

Eren GÜREL


